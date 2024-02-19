НХЛ. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Айлендерс», «Колорадо» победил «Аризону», «Лос-Анджелес» — «Питтсбург»

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:6 ОТ (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:6 ОТ (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Густафссон — 5 (Какко, Бродзински), 1:28 — 0:1. Нельсон — 22 (Мэйфилд, Клаттербак), 4:20 — 1:1. Хорват — 22 (Добсон, Пелек), 7:18 — 2:1. Барзал — 16 (бол., Нельсон, Добсон), 7:34 — 3:1. Ли — 14 (бол., Энгвалль, Райлли), 21:03 — 4:1. Трочек — 17 (бол., Панарин, Фокс), 25:36 — 4:2. Трочек — 18 (Лафренье, Линдгрен), 38:24 — 4:3. Романов — 6 (Добсон), 41:53 — 5:3. Крайдер — 28 (бол., Панарин, Трочек), 55:52 — 5:4. Зибанежад — 18 (бол., Фокс, Лафренье), 58:31 — 5:5. Панарин — 32, 60:10 — 5:6Вратари: Сорокин — ШестеркинШтраф: 17 — 11Броски: 41 (18+17+6+0) — 38 (7+13+16+2)
«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 5:6
«Колорадо» — «Аризона» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Аризона» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Колтон — 12 (Вуд, Байрам), 4:10 — 1:0. Дамба — 4 (Керфут, Макбэйн), 7:48 — 1:1. Крауз — 19 (бол., Маччелли, Мозер), 12:20 — 1:2. Джонсон — 3 (Джохансен, Паризе), 25:20 — 2:2. Кули — 8 (Маччелли, Дамба), 29:52 — 2:3. Маккиннон — 33 (Байрам, Джонсон), 30:13 — 3:3. Тэйвз — 10 (Друэн, Маккиннон), 53:25 — 4:3Вратари: Георгиев — Веймелка (58:03)Штраф: 14 — 10Броски: 37 (7+21+9) — 30 (15+5+10)
«Колорадо» — «Аризона» — 4:3
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Кросби — 31 (бол., Карлссон, Раст), 18:43 — 1:0. Кемпе — 18 (Даути, Арвидссон), 53:49 — 1:1. Кемпе — 19 (мен., Копитар), 56:50 — 1:2Вратари: Джерри (57:56) — ТэлботШтраф: 6 — 10Броски: 30 (12+7+11) — 33 (10+13+10)
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 1:2