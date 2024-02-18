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    Ти Джей Оши о 300-м голе в НХЛ: Это очень много значит для меня

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    Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши высказался о достижении в 300 голов за все время выступления в НХЛ.

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    «Это очень много значит для меня. В последние годы я много времени пропустил из-за различных травм.

    На самом деле у меня не так много вех или целей, которые я действительно ставил перед собой, но в этом году я хотел достичь отметки в 300 голов, так что хорошо, что мне это удалось», — цитирует Оши пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что форвард забросил 300-ю шайбу в прошедшем матче «Вашингтона» с «Монреалем» (4:3). Оши потребовалось 994 матча в лиге, чтобы достичь этой отметки.

    В нынешнем сезоне форвард провел 36 матчей за «Вашингтон» и набрал 16 (10+6) очков.

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