Шарипзянов: Нужно любого соперника обыгрывать, если мы хотим забрать кубок

Защитникпосле победы над(3:0) высказался о выборе соперника в 1-м раунде плей-офф КХЛ.

«А что такого в потенциальных играх с "Амуром" в плей-офф? Лететь на Дальний Восток? Давайте разбираться. До Хабаровска из Омска лететь пять с половиной часов, до Москвы — четыре с половиной часа.

Вообще не вижу разницы, к тому же со второго раунда перекрёстный плей-офф, да и все команды хорошие. Нужно любого обыгрывать, если мы хотим забрать кубок. Так что сегодня просто было важно выиграть матч.

Удалось сыграть спокойный и стабильный матч? Да Пашку (Хомченко, вратарь "Авангарда") сегодня отмечу. Я насчитал как минимум три гола, которые должны были оказаться в наших воротах, а он вытащил. Поэтому такой результат, видно, что он соскучился по хоккею, большой молодец», — передает слова Шарипзянова Чемпионат.

«Авангард» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 88-ю очками в активе. В следующем матче омичи сыграют против «Автомобилиста» 20-го февраля.