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    Шарипзянов: Нужно любого соперника обыгрывать, если мы хотим забрать кубок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Металлургом» (3:0) высказался о выборе соперника в 1-м раунде плей-офф КХЛ.

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    «А что такого в потенциальных играх с "Амуром" в плей-офф? Лететь на Дальний Восток? Давайте разбираться. До Хабаровска из Омска лететь пять с половиной часов, до Москвы — четыре с половиной часа.

    Вообще не вижу разницы, к тому же со второго раунда перекрёстный плей-офф, да и все команды хорошие. Нужно любого обыгрывать, если мы хотим забрать кубок. Так что сегодня просто было важно выиграть матч.

    Удалось сыграть спокойный и стабильный матч? Да Пашку (Хомченко, вратарь "Авангарда") сегодня отмечу. Я насчитал как минимум три гола, которые должны были оказаться в наших воротах, а он вытащил. Поэтому такой результат, видно, что он соскучился по хоккею, большой молодец», — передает слова Шарипзянова Чемпионат.

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