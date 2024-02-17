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    Разин об игре «Металлурга»: Если взять статистику и убрать в ней голы, то мы выиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Если взять статистику и убрать в ней голы, то по всем компонентам мы выиграли. Но, к сожалению, мы не лыжники, не конькобежцы, у которых оцениваются все показатели, кто быстрее, выше, сильнее…Надо забивать голы.

    Вторую игру на выезде мы по нулям, заботит реализация, потому что моментов уйма, а выхлопа ноль. Хорошо, что это происходит сейчас, есть время посмотреть в зеркало, оценить всё и собраться на плей-офф с новыми мыслями», — передает слова Разина Чемпионат.

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    • После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 87-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Разина сыграют против «Ак Барса» 19-го февраля.

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