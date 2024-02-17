Разин об игре «Металлурга»: Если взять статистику и убрать в ней голы, то мы выиграли

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(0:3).

«Если взять статистику и убрать в ней голы, то по всем компонентам мы выиграли. Но, к сожалению, мы не лыжники, не конькобежцы, у которых оцениваются все показатели, кто быстрее, выше, сильнее…Надо забивать голы.

Вторую игру на выезде мы по нулям, заботит реализация, потому что моментов уйма, а выхлопа ноль. Хорошо, что это происходит сейчас, есть время посмотреть в зеркало, оценить всё и собраться на плей-офф с новыми мыслями», — передает слова Разина Чемпионат.

После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 87-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Разина сыграют против «Ак Барса» 19-го февраля.