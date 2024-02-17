Игнатьев: Все решило большинство и меньшинство

Главный тренервысказался о матче против минского(2:4).

«На мой взгляд, была обоюдоострая игра. Мы недостаточно хорошо начали первый период. Прекрасно понимали, как будут играть соперники. "Динамо" — агрессивная, катающаяся, рабочая команда. Немножко мы не успевали за ними. Но, начиная со второго периода, игра выровнялась. Моменты были как в одну сторону, так и в другую. В итоге, все решило большинство и меньшинство.

У нас были возможности, были моменты — мы их реализовать не смогли, а Минск свой шанс использовал, поэтому "Динамо" сегодня удалось взять два очка.

Состояние голкипера Джереми Смита? Пока ничего не могу сказать», — цитирует Игнатьева пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» идет на восьмом месте в Западной конференции с 65 очками. «Куньлунь» (50) — десятый.