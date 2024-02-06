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    Дорофеев о различиях между США и Россией: Для себя особо разницы не заметил

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    Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поделился мнением о жизни в США.

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    «Различия между США и Россией? Для себя особо разницы не заметил. Пытался найти, в чем разница, но не смог что-то конкретное выделить. Все, в принципе, так же, как у всех.

    Все так же ходят на работу. Дом-работа-дом… Так же, как и у нас, здесь людям приходится зарабатывать, платить за счета. Налоги сами за себя говорят. И жизнь здесь дороже по сравнению с Россией», — цитирует Дорофеева Чемпионат.

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