«Северсталь» — ЦСКА: счет матча 2:6, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыгралсо счетом 6:2.

За гостей забивали Максим Мамин, оформивший дубль, а также Павел Карнаухов, Владислав Каменев, Михаил Григоренко и Тахир Мингачев. За хозяев отличились Руслан Абросимов и Данил Аймурзин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 2:6 (0:0, 2:3, 0:3) Голы: Мамин — 13 (Провольнев), 23:16 — 0:1. Карнаухов — 12 (бол., Слепышев, Нестеров), 25:09 — 0:2. Абросимов — 12 (Лишка, Коростелев), 27:12 — 1:2. Мамин — 14 (Светлаков, Дитц), 36:30 — 1:3. Аймурзин — 12 (Пилипенко, Буренов), 37:55 — 2:3. Каменев — 13 (бол., Мамин, Дитц), 45:37 — 2:4. Григоренко — 15 (Уильямс), 47:46 — 2:5. Мингачев — 4, 47:57 — 2:6Вратари: Самойлов — Федотов (Скотников, 53:22)Штраф: 6 — 6Броски: 34 (12+12+10) — 32 (11+12+9)

ЦСКА набрал 63 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» опустилась на седьмую строчку с 63 очками.