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    Ковальчук рассказал о важных изменениях в игре «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак КХЛ
    Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук после победы над «Динамо» (4:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ высказался об игре команды.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    В первой половине января «Спартак» проиграл пять матчей подряд.

    «Мы сделали правильные выводы после той серии неудач дома плюс поговорили с болельщиками в Казани. Это очень приятно, когда ребята проявляют инициативу, говорят от души теплые слова, что они в любой ситуации рядом и мы не одни. И это дало нам импульс.

    Плюс мы чуть по-другому начали играть, готовиться к плей-офф. И те ребята, которые выходят на лед вместо травмированных, проявляют себя очень здорово. Против "Динамо" они забили важный второй гол.

    Убрали чуть авантюру. В начале сезоне хочется показать красивый хоккей, поиграть на болельщика, практически на каждом матче полные трибуны.

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    • Спасибо фан-движению, людям, которые приходят и, как я думаю, получают удовольствие. Но результат важен, у нас осталось 11 игр, и чувство победы надо сохранить, чтобы появилась уверенность перед плей-офф», — приводит слова 40-летнего Ковальчука ТАСС.

    Ковальчук провел в текущем сезоне 12 матчей, в которых набрал 5 (4+1) очков.

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