«Спартак» — «Динамо» Мск: счет матча 4:3 Б, обзор голов

одержал победу над московским(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Спартака» голы записали на свой счет Александр Бурмистров, Егор Варюшкин и Николай Голдобин (штрафной бросок).

У «Динамо» 2 шайбы забросили Джордан Уил в большинстве и Игорь Чернышов.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Спартак». Победный бросок на счету Егора Чезганова.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — «Динамо» Мск 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0). Голы: Уил — 22 (бол. Менелл, Гусев), 30:02 — 0:1. Бурмистров — 2 (Орлов, Рукавишников), 33:56 — 1:1. Чернышов — 3 (О'Делл), 37:39 — 1:2. Варюшкин — 1 (Мансуров, Сусуев), 42:42 — 2:2. Голдобин — 31 (ШБ.), 51:19 — 3:2. Менелл — 7 (бол. Уил, Миронов), 58:29 — 3:3Победный буллит: Егор ЧезгановВратари: Николаев — КоноваловБроски: 31 (6+9+10+6) — 62 (19+16+23+4)Штраф: 14 — 12

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице Запада с 74 очками в активе. Московское «Динамо» располагается на 2-й позиции (77 баллов).