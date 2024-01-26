«Нефтехимик» — «Трактор»: счет матча 5:6 бул, обзор голов

Артем Бурдасов забросил две шайбы Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью со счетом 5:5, а в серии буллитов точнее оказались гости.
В составе хозяев отличились Герман Точилкин, Жан-Себастьен Ди, Владимир Брюквин, Антон Сериков, Дмитрий Жукенов.
За «Трактор» шайбы забрасывали Александр Блажиевский, Артем Рыков, Чарльз Робинсон, Артем Бурдасов.
Победный буллит на счету Максима Шабанова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6 Б (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Блажиевский — 4 (Ткачев, Шабанов), 6:47 — 0:1. Точилкин — 2 (Митякин), 8:12 — 1:1. Ди — 7 (бол., Белозеров, Митякин), 9:34 — 2:1. Брюквин — 9 (Соколов, Жукенов), 28:47 — 3:1. Рыков — 5, 29:02 — 3:2. Сериков — 3 (Ураков, Пастухов), 34:31 — 4:2. Бурдасов — 17 (Антипин), 39:49 — 4:3. Жукенов — 3 (Брюквин, Соколов), 42:15 — 5:3. Робинсон — 8 (мен.), 48:05 — 5:4. Бурдасов — 18 (Шабанов), 59:14 — 5:5Вратари: Долганов (Тихомиров, 65:00) — Мыльников (57:55 — 59:14)Броски: 29 (10+9+7+3) — 30 (12+11+7+0)Штраф: 4 — 10
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет дома с «Ладой». «Трактор» отправится в гости к «Авангарду».