НХЛ. «Рейнджерс» взял верх над «Анахаймом», «Детройт» победил «Тампа-Бэй», «Айлендерс» — «Даллас»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Филадельфия» — «Оттава» — 3:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Оттава» — 3:5 (2:0, 1:2, 0:3) Голы: Замула — 4 (бол., Фараби, Йорк), 11:57 — 1:0. Замула — 5 (Фараби, Аткинсон), 16:40 — 2:0. Макьюэн — 2, 24:04 — 2:1. Фараби — 17 (бол., Замула, Конекны), 30:50 — 3:1. Штюцле — 9 (Пинто, Шабо), 31:45 — 3:2. Жиру — 14 (Ткачак, Бернард-Доккер), 43:19 — 3:3. Тарасенко — 12 (Джозеф), 55:07 — 3:4. Штюцле — 10 (п.в., Чикран), 58:37 — 3:5Вратари: Эрссон (58:11 — 58:37, 58:51) — СегордШтраф: 6 — 8Броски: 25 (8+9+8) — 34 (8+12+14)

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула сделал дубль и отдал голевую передачу на Джоэла Фараби.

«Филадельфия» потерпела второе поражение подряд, команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 56 очками в 47 матчах.

«Оттава» идет на последней, 16-й строчке с 35 очками в 42 играх.

«Каролина» — «Миннесота» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Миннесота» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) Голы: Нечас — 11 (Ноесен, Друри), 14:02 — 1:0. Капризов — 16 (Голигоски, Росси), 17:43 — 1:1. Капризов — 17 (Болди, Эрикссон Эк), 26:18 — 1:2. Бантинг — 10 (Джарвис, Ахо), 48:17 — 2:2. Эрикссон Эк — 20 (Бродин, Фэйбер), 49:32 — 2:3. Капризов — 18 (п.в., Фэйбер), 57:59 — 2:4. Миддлтон — 7 (п.в., Богосян, Эрикссон Эк), 59:04 — 2:5Вратари: Раанта (57:07 — 57:59, 58:17 — 59:04) — ГуставссонШтраф: 4 — 8Броски: 42 (18+13+11) — 19 (3+7+9)

В составе «Уайлд» хет-трик оформил Кирилл Капризов, забросив одну из шайб в пустые ворота, а также отличились Джоэль Эрикссон и Джейкоб Мидлтон.

После этого матча «Миннесота» с 45 очками занимает 13-е место в Западной конференции.

«Каролина» — «Миннесота» — 2:5

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 2:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Хедман — 9 (Кучеров, Пойнт), 8:45 — 0:1. Раймонд — 13 (Ларкин, Перрон), 18:29 — 1:1. Спронг — 12 (Комфер), 28:58 — 2:1Вратари: Лион — Василевский (56:59)Штраф: 6 — 4Броски: 35 (12+19+4) — 29 (5+5+19)

В составе «Латнинг» гол с передачи Никиты Кучерова забил Виктор Хедман, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска из 35.

После этого матча «Тампа» с 53 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Детройт» с 53 очками — на седьмой строчке.

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 2:1

«Айлендерс» — «Даллас» — 3:2 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Романов — 5 (Барзал, Добсон), 2:52 — 1:0. Робертсон — 16 (Павелски, Факса), 31:35 — 1:1. Лундквист — 2 (Стил, Павелски), 35:08 — 1:2. Фэшинг — 3 (Добсон, Нельсон), 45:23 — 2:2. Хорват — 19 (Барзал), 60:41 — 3:2Вратари: Сорокин — УэджвудШтраф: 6 — 0Броски: 28 (13+5+9+1) — 43 (16+14+13+0)

В составе «островитян» отличились Александр Романов, Хадсон Фашинг и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 41 бросок из 43.

«Айлендерс» с 51 очком занимают девятое место в Восточной конференции, «Даллас» с 60 очками — на четвертой строчке «Запада».

«Айлендерс» — «Даллас» — 3:2 ОТ

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Рейнджерс» — 2:5 (2:0, 0:1, 0:4) Голы: Хенрик — 12 (Карлссон, Терри), 0:51 — 1:0. Хенрик — 13 (Терри, Карлссон), 15:37 — 2:0. Трочек — 15 (бол., Крайдер, Фокс), 37:58 — 2:1. Куилль — 8 (Труба, Миллер), 50:10 — 2:2. Панарин — 28 (бол., Фокс, Трочек), 54:23 — 2:3. Крайдер — 22 (Зибанежад), 56:07 — 2:4. Веси — 9 (п.в.), 59:24 — 2:5Вратари: Достал (57:38 — 58:10, 58:14 — 58:29, 58:45 — 59:24) — ШестеркинШтраф: 8 — 6Броски: 18 (5+5+8) — 33 (7+11+15)

В составе гостей отличились Винсент Трочек, Уильям Куле, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Джимми Веси, вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. У «Дакс» дубль оформил Адам Хенрик.

«Рейнджерс» с 60 очками занимают второе место в Восточной конференции.

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 2:5

«Сиэтл» — «Торонто» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Торонто» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Мэттьюс — 38 (Марнер), 7:06 — 0:1. Робертсон — 7 (Доми, Бертуцци), 22:51 — 0:2. Эберле — 7 (Маккэн, Татар), 34:03 — 1:2. Маккейб — 4 (п.в.), 59:39 — 1:3Вратари: Даккорд (59:19 — 59:39) — СамсоновШтраф: 11 — 11Броски: 17 (6+7+4) — 26 (8+9+9)

Вратарь Илья Самсонов отразил 16 бросков из 17.

«Торонто» с 54 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 47 очками — на 11-й строчке «Запада».