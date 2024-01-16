«Спартак» — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
На голы Александра Беляева и Александра Пашина гости ответили заброшенной шайбой Александра Яремчука.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Яремчук — 11 (бол., Рой, Галузин), 21:30 — 0:1. Беляев — 8 (Цыплаков, Зайцев), 24:47 — 1:1. Пашин — 8 (Вишневский), 48:40 — 2:1Вратари: Николаев — Дорожко (58:03)Штраф: 8 — 2Броски: 27 (9+9+9) — 24 (4+11+9)
«Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 69 очков. «Витязь» — девятый (38 очков).