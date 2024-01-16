1-й таймЮвентус — СассуолоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус»«Ювентус» — «Сассуоло». Онлайн
  • 22:58
    • Саудовская Аравия вырвала победу у Омана в матче Кубка Азии
  • 22:52
    • «Локомотив» досрочно вышел в плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • «Сочи» обыграл «Ак Барс» и прервал свою 15-матчевую серию поражений
  • 21:44
    • «Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ
  • 20:46
    • «Сочи» подписал полузащитника «Аустрии»
    Все новости спорта

    «Спартак» минимально одолел «Витязь»

    «Спартак» — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Витязь» со счетом 2:1.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    На голы Александра Беляева и Александра Пашина гости ответили заброшенной шайбой Александра Яремчука.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Яремчук — 11 (бол., Рой, Галузин), 21:30 — 0:1. Беляев — 8 (Цыплаков, Зайцев), 24:47 — 1:1. Пашин — 8 (Вишневский), 48:40 — 2:1Вратари: Николаев — Дорожко (58:03)Штраф: 8 — 2Броски: 27 (9+9+9) — 24 (4+11+9)

    «Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 69 очков. «Витязь» — девятый (38 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» уверенно переиграть «Сассуоло»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Бордалас со своим «Хетафе» затопчет соперника
  • «Хетафе» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Вест Хэм» добьется победы и выйдет в следующий круг Кубка Англии
  • «Бристоль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бристоль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Таджикистан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие