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    «Северсталь» одолела СКА

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома обыграла СКА со счетом 3:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Никиты Коростелёва, Егора Степанова и Давида Думбадзе гости ответили дублем Арсения Грицюка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Коростелев — 18 (Лишка, Абросимов), 17:07 — 1:0. Степанов — 8 (Седов, Скоренов), 17:45 — 2:0. Грицюк — 15 (Глотов, Камалов), 27:35 — 2:1. Думбадзе — 1 (Пилипенко), 59:30 — 3:1. Грицюк — 16 (Швец-Роговой), 59:41 — 3:2Вратари: Самойлов — СеребряковШтраф: 4 — 2Броски: 22 (7+6+9) — 32 (7+11+14)

    «Северсталь» с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У СКА 68 очков и третья позиция.

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