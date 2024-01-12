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    Скаут «Каролины»: Противостояние Мичков — Бедард сменит противостояние Кросби — Овечкин

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс НХЛ Сочи СКА
    Российский скаут «Каролины» Олег Смирнов считает, что нападающий Матвей Мичков способен стать звездой НХЛ.

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    Мичков был выбран «Филадельфией» под седьмым номером драфта НХЛ-2023. Первым номером драфта в прошлом году стал Коннор Бедард, которого выбрал «Чикаго».

    «Для меня Мичков был номером два. Могу сказать, что те клубы, которые проехали мимо него, просчитались. Это один из талантов поколения.

    Своим руководителям я дал четкие гарантии, что это топовый игрок, который будет собирать трибуны. Мне кажется, что противостояние Мичков — Бедард сменит противостояние Кросби — Овечкин.

    У Матвея есть проблемы с катанием? Я не вижу таких проблем. Когда надо, он вгрызается в момент. Просто к любому игроку нужен правильный подход. Особенно к таким мегаталантам. Не вижу проблем у Матвея, которые могут помешать ему стать суперзвездой.

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    • Говорили, что у него есть какие-то проблемы с характером. Но он обычный молодой пацан, который хочет постоянно побеждать. С Майклом Джорданом тоже не каждый мог уживаться. Перед тем как создать великий "Чикаго Буллз", партнерам тоже нужно было притереться к нему. Уверен, многие сверхталантливые спортсмены имеют свой взгляд на жизнь, игру. Мне кажется, нужно просто правильно использовать талант и направлять в нужное русло.

    На Матвея очень большое влияние оказывал отец. У Бедарда то же самое — родители от него не отходили и старались развивать и помогать в его увлечении хоккеем. Но то, что по ту сторону океана ставится в плюс, у нас почему-то считается минусом. Например, тот же контроль и опека ребенка в настоящее время. Это неправильно», — приводит слова Смирнова «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Мичков выступает в КХЛ за «Сочи». В 34 матчах 19-летний хоккеист набрал 29 (13+16) очков.

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