Билялетдинов: К сожалению, мало забиваем. В этом наша проблема

Главный тренервысказался о поражении от(1:3).

«Сложная игра была сегодня, несмотря на то, что мы серьёзно готовились к этому матчу. Понимали, что это важная встреча. Но „Трактор“ сегодня играл на хорошем подъёме, эмоционально, создавал сложности для нас. Неслучайно мы допускали ошибки, после чего и пропустили три шайбы. Нам нужно исправляться в этом плане, ошибки не такие серьёзные, а чисто индивидуальные. Надо убирать моменты, которые мешают нам сыграть достойно.

Одна заброшенная шайба? В этом наша проблема. К сожалению, мало забиваем. С одной шайбой сложно выиграть, конечно», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

«Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока».

В следующем матче «Трактор» сыграет с минским «Динамо», «Ак Барс» в гостях встретится с «Нефтехимиком».