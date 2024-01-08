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    КХЛ назвала лучших игроков недели

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    КХЛ определила лучших игроков предыдущей недели в регулярном чемпионате.

    Тимур Билялов
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    Тимур Билялов

    Лучшим вратарем в седьмой раз в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Билялова было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,61%. Коэффициент надежности составил 0,97.

    Лучшим защитником в четвертый раз в карьере признан Тревор Мерфи («Сибирь»), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели. Мерфи не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

    Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Кирилл Пилипенко («Северсталь»), набравший 7 (3+4) очков в трех матчах недели. В матчах с «Витязем» и ХК «Сочи» Пилипенко стал автором победной шайбы. Также на его счету два блокированных броска.

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    • Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Моторыгин («Динамо» Москва), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Моторыгина было нанесено 58 бросков (29 в среднем за игру), из которых он отразил 94,83%. Коэффициент надежности составил 1,47.

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