КХЛ назвала лучших игроков недели

определила лучших игроков предыдущей недели в регулярном чемпионате.

Лучшим вратарем в седьмой раз в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Билялова было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,61%. Коэффициент надежности составил 0,97.

Лучшим защитником в четвертый раз в карьере признан Тревор Мерфи («Сибирь»), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах недели. Мерфи не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Кирилл Пилипенко («Северсталь»), набравший 7 (3+4) очков в трех матчах недели. В матчах с «Витязем» и ХК «Сочи» Пилипенко стал автором победной шайбы. Также на его счету два блокированных броска.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Моторыгин («Динамо» Москва), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Моторыгина было нанесено 58 бросков (29 в среднем за игру), из которых он отразил 94,83%. Коэффициент надежности составил 1,47.