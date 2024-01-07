«Витязь» уступил «Нефтехимику», «Северсталь» разгромила «Сочи»

Завершились две встречи регулярного чемпионата КХЛ.

Подмосковный «Витязь» на своем льду уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 2:4.

За хозяев забивали Иван Ежов и Виталий Попов.

В составе гостей дубль сделал Иван Соколов, также отличились Герман Точилкин, Александр Дергачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Соколов — 8 (Жукенов, Брюквин), 16:58 — 0:1. Ежов — 4 (бол., Воробьев, Дарьин), 25:58 — 1:1. Соколов — 9 (Брюквин, Сериков), 33:56 — 1:2. Точилкин — 1 (Ураков, Пастухов), 48:45 — 1:3. Дергачев — 14 (п.в.), 59:00 — 1:4. Попов — 2 (Тимашов, Бусыгин), 59:26 — 2:4Вратари: Дорожко — ДолгановБроски: 23 (4+7+12) — 21 (7+10+4)Штраф: 8 — 8

«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд. У него 49 очков и 9-е место на «Востоке».

«Витязь» проиграл 3-ю встречу подряд — 36 очков и 9-е место таблицы «Запада».

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Череповецкая «Северсталь» разгромила «Сочи» — 3:0.

Шайбы на счету Кирилла Пилипенко, Михаила Ильина, Никиты Коростелева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Пилипенко — 25 (бол., Коростелев, Лишка), 39:17 — 1:0. Ильин — 9 (Аймурзин, Пилипенко), 48:11 — 2:0. Коростелев — 16 (Скоренов, Иванцов), 59:42 — 3:0Вратари: Самойлов — БердинБроски: 44 (13+22+9) — 18 (6+4+8)Штраф: 4 — 6

«Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ с 53 очками в 48 матчах.

«Сочи» идет на последней, 11-й строчке с 34 очками в 49 играх.