Словакия U20 — Финляндия U20: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

обыграла(4:3 ОТ) в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира 2024 года.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе молодежной сборной Словакии отличились Адам Сикора, Далибор Дворский и Филип Мешар.

У Финляндии U20 шайбы забросили Томми Мяннисте, Ленни Хямеэнахо и Алексантери Каскимяки.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась молодежка Финляндии. Победный гол записал на свой счет Ере Лассила спустя 24 секунды после начала дополнительного времени.

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала. Словакия U20 — Финляндия U20 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1). Голы: Сикора — 1 (Мешар), 19:59 — 1:0. Мяннисте — 2, 22:36 — 1:1. Хямеэнахо — 1 (Лассила, Науккаринен), 40:36 — 1:2. Дворский — 2 (Пекарчик), 47:09 — 2:2. Каскимяки — 2 (Хелениус), 58:26 — 2:3. Мешар — 1 (Штрбак, Дворский), 59:16 — 3:3. Лассила — 3 (Салин, Нюман), 60:24 — 3:4Вратари: Гаян — КоккоБроски: 30 (13+5+12+0) — 28 (15+4+8+1)Штраф: 2 — 4

Финляндия U20 вышла в полуфинал МЧМ-2024 года, а молодежка Словакии завершила свое выступление на турнире.