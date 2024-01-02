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    Финляндия U20 вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

    Словакия U20 — Финляндия U20: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Финляндии
    Финляндия U20 обыграла Словакию U20 (4:3 ОТ) в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира 2024 года.

    Финляндия U20
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    Финляндия U20

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе молодежной сборной Словакии отличились Адам Сикора, Далибор Дворский и Филип Мешар.

    У Финляндии U20 шайбы забросили Томми Мяннисте, Ленни Хямеэнахо и Алексантери Каскимяки.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась молодежка Финляндии. Победный гол записал на свой счет Ере Лассила спустя 24 секунды после начала дополнительного времени.

    Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала.
    Словакия U20 — Финляндия U20 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1).
    Голы: Сикора — 1 (Мешар), 19:59 — 1:0. Мяннисте — 2, 22:36 — 1:1. Хямеэнахо — 1 (Лассила, Науккаринен), 40:36 — 1:2. Дворский — 2 (Пекарчик), 47:09 — 2:2. Каскимяки — 2 (Хелениус), 58:26 — 2:3. Мешар — 1 (Штрбак, Дворский), 59:16 — 3:3. Лассила — 3 (Салин, Нюман), 60:24 — 3:4Вратари: Гаян — КоккоБроски: 30 (13+5+12+0) — 28 (15+4+8+1)Штраф: 2 — 4

    Финляндия U20 вышла в полуфинал МЧМ-2024 года, а молодежка Словакии завершила свое выступление на турнире.

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