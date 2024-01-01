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    КХЛ назвала лучших игроков декабря

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    КХЛ назвала имена лучших игроков регулярного чемпионата в декабре.

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    Лучшим вратарем впервые в карьере признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший пять побед в шести матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено 162 броска (27 в среднем за игру), из которых он отразил 95,06%. Коэффициент надежности составил 1,33. В матче с московским «Динамо» Исаев сыграл на ноль.

    Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Альберт Яруллин («Трактор»), набравший 10 (4+6) очков в девяти матчах месяца. На счету Яруллина также 18 силовых приемов, 16 блокированных бросков, один отбор шайбы, два дубля и показатель полезности «+3». В матче с «Северсталью» Яруллин стал автором победной шайбы. Впервые Яруллин признавался лучшим защитником месяца в октябре 2019 года в составе «Ак Барса».

    Лучшим нападающим впервые в карьере признан Александр Шаров («Салават Юлаев»), набравший 11 (5+6) очков в восьми матчах месяца. Шаров завершил месяц с лучшим показателем полезности среди всех игроков Лиги — «+13». На его счету также пять силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.

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    • Лучшим новичком впервые в карьере признан Иван Воробьев («Витязь»), набравший 7 (5+2) очков в восьми матчах месяца. На его счету также семь силовых приемов, два блокированных броска и семь отборов шайбы. В игре с минским «Динамо» Воробьёв стал автором дубля. Воробьёв стал первым игроком «Витязя» с февраля 2012 года, ставшим лучшим по итогам месяца.

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