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    Легендарный хоккеист «Нью-Джерси»: Овечкин теряет в скорости

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Вашингтон Кэпиталз
    Легендарный экс-хоккеист «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш оценил игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Овечкину сейчас 38 лет. Он привык забивать один гол за другим, но сезон он начал не идеально, но у него всё ещё есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам.

    Александр теряет в скорости, и ему придётся корректировать свою игру, поэтому вся команда должна измениться. Они больше не будут играть с ним как с топ-игроком, они попытаются найти ему немного другую роль, чтобы он мог выступать на второстепенных ролях. Это трудное решение, особенно для тренера-новичка, который работает здесь первый год», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.

    Ранее Овечкин забил 828-й гол в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 66 голов.

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