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    «Локомотив» в овертайме одолел ЦСКА

    «Локомотив» — СКА: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив СКА
    Ярославский «Локомотив» смог сломить сопротивление ЦСКА лишь в овертайме — 2:1.

    Максим Шалунов — автор победной шайбы
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    Максим Шалунов — автор победной шайбы

    На 34-й минуте счет открыл защитник хозяев Рушан Рафиков.

    В начале третьего периода счет сравнял Михаил Григоренко.

    Но в овертайме Максим Шалунов забил вторую шайбу и принес «Локомотиву» победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Рафиков — 6 (Каюмов, Шалунов), 33:21 — 1:0. Григоренко — 11 (Уильямс, Окулов), 45:27 — 1:1. Шалунов — 13 (Березкин), 63:16 — 2:1Вратари: Исаев — ФедотовБроски: 38 (10+14+13+1) — 29 (16+7+6+0)Штраф: 6 — 4

    «Локомотив» идет третьим на «Западе» с 57 очками. ЦСКА (47) — шестой.

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