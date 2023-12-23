«Локомотив» — СКА: счет матча 2:1, обзор голов

Максим Шалунов — автор победной шайбы Фото: globallookpress.com
На 34-й минуте счет открыл защитник хозяев Рушан Рафиков.
В начале третьего периода счет сравнял Михаил Григоренко.
Но в овертайме Максим Шалунов забил вторую шайбу и принес «Локомотиву» победу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Рафиков — 6 (Каюмов, Шалунов), 33:21 — 1:0. Григоренко — 11 (Уильямс, Окулов), 45:27 — 1:1. Шалунов — 13 (Березкин), 63:16 — 2:1Вратари: Исаев — ФедотовБроски: 38 (10+14+13+1) — 29 (16+7+6+0)Штраф: 6 — 4
«Локомотив» идет третьим на «Западе» с 57 очками. ЦСКА (47) — шестой.