Заварухин: Исход матча решил странный момент

Главный тренерпосле поражения от московского(3:4 Б).

«У меня классная команда. Сегодня мы показывали хороший хоккей, старались играть больше в атаку. Ребята молодцы. Исход матча решил немного странный момент. Думаю, лига разберётся. Все прекрасно всё видели.

Как арбитры объяснили принятое решение? Нам ничего не сказали. У нас есть видеотренер. Сергей Мыльников показал, что он коснулся шайбы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

«Динамо» (60 очков) после 42 матчей лидирует в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (49) идет шестым на «Востоке».