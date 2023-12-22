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    Заварухин: Исход матча решил странный момент

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    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения от московского «Динамо» (3:4 Б).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «У меня классная команда. Сегодня мы показывали хороший хоккей, старались играть больше в атаку. Ребята молодцы. Исход матча решил немного странный момент. Думаю, лига разберётся. Все прекрасно всё видели.

    Как арбитры объяснили принятое решение? Нам ничего не сказали. У нас есть видеотренер. Сергей Мыльников показал, что он коснулся шайбы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

    «Динамо» (60 очков) после 42 матчей лидирует в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (49) идет шестым на «Востоке».

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