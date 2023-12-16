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    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    Сборная «России 25» была сильнее сборной Беларуси на Кубке Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Белоруссии
    Сборная «России 25» победила в своем втором матче на Кубке Первого канала. В этот раз была обыграна Беларусь со счетом 5:3.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    Шайбы в составе россиян забрасывали Никита Гребенкин, Василий Глотов, Александр Никишин, Сергей Толчинский и Илья Сафонов.

    В составе соперника отличились Степан Фальковский, Роман Горбунов и Вадим Мороз.

    Кубок Первого канала. Групповой этап
    Россия 25 — Белоруссия — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Фальковский — 1, 06:55 — 0:1. Гребенкин — 1 (Толчинский), 12:42 — 1:1. Горбунов — 1 (Алистров), 35:47 — 1:2. Глотов — 2, 38:38 — 2:2. Мороз — 1 (Горбунов), 51:30 — 2:3. Никишин — 1 (бол., Воробьев, Атанасов), 56:45 — 3:3. Толчинский — 1 (бол., Никишин), 58:48 — 4:3. Сафонов — 1 (п.в., Поляков, Соркин), 59:18 — 5:3Вратари: Серебряков — Колосов (58:58 — 59:18)Броски: 44 (11+23+10) — 19 (8+7+4)Штраф: 4 — 12

    Завтра, в воскресенье, 17 декабря, «Россия 25» сыграет в заключительном матче турнира с Казахстаном.

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