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    Бобровский и Чинахов — в тройке лучших игроков дня в НХЛ

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    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Россиянин в матче против «Сент-Луиса» (5:2) забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

    Второй звездой назвали вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который отразил 26 из 27 бросков в матче с «Питтсбургом» (3:1).

    Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ (373). Уже в этом сезоне у него есть шанс подняться в топ-15.

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