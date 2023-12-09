Бобровский и Чинахов — в тройке лучших игроков дня в НХЛ

назвала трех звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой стал нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Россиянин в матче против «Сент-Луиса» (5:2) забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Второй звездой назвали вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который отразил 26 из 27 бросков в матче с «Питтсбургом» (3:1).

Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ (373). Уже в этом сезоне у него есть шанс подняться в топ-15.

Первой звездой признан защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Миннесотой» (4:3). Кроме того, он продлил результативную серию до десяти матчей.