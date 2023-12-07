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    СКА выиграл у «Трактора»

    «Трактор» — СКА: счет матча 1:3, обзор голов

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    СКА в гостях одолел «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

    СКА
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    СКА

    У питерского клуба голы забили Борна Рендулич, Владимир Алистров и Александр Никишин.

    У челябинской команды шайбу забросил Артем Блажиевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Рендулич — 15 (бол., Никишин, Хайруллин), 28:27 — 0:1. Алистров — 13 (бол., М.С. Федотов, Серебряков), 33:33 — 0:2. Блажиевский — 3 (Котляревский), 37:56 — 1:2. Никишин — 10 (п.в., Гальченюк), 59:24 — 1:3Вратари: Мыльников (58:48 — 59:24) — СеребряковШтраф: 6 — 4Броски: 20 (2+7+11) — 39 (15+14+10)

    СКА набрал 51 очко и идет 4-м в таблице Западной конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    «Трактор» (46) находится на 6-й строчке «Востока».

    19 декабря СКА сыграет с «Сочи», а «Трактор» в этот же день встретится с «Автомобилистом».

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