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    Кузнецов: Хотелось бы закончить карьеру в сборной России не так, как я это сделал

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    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признался, что по-прежнему надеется сыграть за сборную России на Олимпиаде.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Конечно, хочется съездить на Олимпиаду — и, надеюсь, у нас будет такой шанс. Понятно, что плеяда Малкина и Овечкина не молодеет, и для них это будет, наверное, последняя Олимпиада как у игроков.

    Но, надеюсь, все разрулят, все починят, и у нас будет шанс поехать в Италию. Туда, где все начиналось у поколения Саши и Жени, где они Канаду в плей-офф обыграли. Тогда — Турин, теперь — Милан... Настолько это было бы символично и красиво — они бы потушили свой олимпийский огонь, а следующая плеяда, Панара с Кучеровым, свой зажгла!

    Конечно, мечтаю там сыграть. Я ни разу не был на Олимпиаде, и для меня была бы большая честь, если бы это удалось сделать — особенно для моих родителей и дочери. Для них это важно. Считаю, что они гордятся мной, и для меня было бы честью сыграть перед ними на большом турнире.

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    • И особенно хотелось бы закончить свою карьеру в сборной не так, как я это сделал.

    Надеюсь, все еще получится. Главное, чтобы все в мире успокоилось и нас допустили до Игр», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

    В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года от участия в турнирах для сборных за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе россиянина, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

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