Кузнецов: Хотелось бы, конечно, поиграть за «Трактор» в конце карьеры

Нападающийзаявил, что вряд ли доиграет в профессиональный хоккей до 40 лет.

«Насчет лет — в принципе не загадываю надолго. Скажу только, что хотелось бы, конечно, поиграть за "Трактор" в конце карьеры. Мечта такая — что-то сделать для родного города. Но это где-то далеко еще, когда уже совсем в НХЛ не смогу играть или пойму, что по уровню или здоровью уже не тяну. А так хотелось бы каждый год попадать в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли. Это эмоции, это то, ради чего мы играем и тренируемся весь сезон — ощутить эти игры плей-офф на себе.

До 40 лет? Наверное, нет. До 39, может, и доиграю, а до сорока — нет, ха-ха», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».