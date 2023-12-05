«Авангард» — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал уверенную победу над(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омичей голы записали на свой счет Иван Игумнов, Александр Филатьев, Дамир Шарипзянов, Иван Николишин и Семён Чистяков.

Единственную шайбу «Барыса» забросил Евгений Рымарев.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» — «Барыс» 5:1 (2:0, 0:1, 3:0). Голы: Игумнов — 2 (Венгрыжановский), 02:42 — 1:0. Филантьев — 1 (Ткачев, Спунер), 12:56 — 2:0. Рымарев — 1 (Нургалиев, Хенкель), 24:38 — 2:1. Шарипзянов — 6 (бол. Спунер, Телегин), 41:19 — 3:1. Николишин — 5 (Гераськин), 51:34 — 4:1. Чистяков — 2 (бол. Пьянов, Ткачев), 54:28 — 5:1Вратари: Мишуров — ШутовБроски: 42 (15+14+13) — 20 (12+7+1)Штраф: 4 — 10

После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (31).