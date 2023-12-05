ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянЦарукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5
  • 14:28
    • Rockstar представила трейлер GTA 6 после утечек в сети
    Все новости спорта

    «Авангард» разгромил «Барыс» в матче КХЛ

    «Авангард» — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Барыс
    «Авангард» одержал уверенную победу над «Барысом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    В составе омичей голы записали на свой счет Иван Игумнов, Александр Филатьев, Дамир Шарипзянов, Иван Николишин и Семён Чистяков.

    Единственную шайбу «Барыса» забросил Евгений Рымарев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Авангард» — «Барыс» 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).
    Голы: Игумнов — 2 (Венгрыжановский), 02:42 — 1:0. Филантьев — 1 (Ткачев, Спунер), 12:56 — 2:0. Рымарев — 1 (Нургалиев, Хенкель), 24:38 — 2:1. Шарипзянов — 6 (бол. Спунер, Телегин), 41:19 — 3:1. Николишин — 5 (Гераськин), 51:34 — 4:1. Чистяков — 2 (бол. Пьянов, Ткачев), 54:28 — 5:1Вратари: Мишуров — ШутовБроски: 42 (15+14+13) — 20 (12+7+1)Штраф: 4 — 10

    После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (31).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Лутон» победную серию «Арсенала»?
  • «Лутон Таун» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Динамовцы преуспеют в матче за первое место
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Гладбах» снова нокаутирует «Вольфсбург»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андрач — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие