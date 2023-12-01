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    «Динамо» обыграло «Трактор» и вышло в лидеры Западной конференции

    «Трактор» — «Динамо»: счет матча 2:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» на выезде победило «Трактор» со счетом 4:2.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    На голы Седрика Пакетта, Эрика О`Делла, Дмитрия Рашевского и Максима Джиошвили гости ответили дублем Альберта Яруллина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Пакетт — 9 (бол., Гусев, Уил), 10:33 — 0:1. О`Делл — 15 (бол., Пакетт), 13:01 — 0:2. Яруллин — 2 (Калинин, Сошников), 22:18 — 1:2. Рашевский — 15 (Пыленков), 24:51 — 1:3. Яруллин — 3 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 27:50 — 2:3. Джиошвили — 10 (Пыленков), 55:25 — 2:4Вратари: Бутеец (Подскребалин, 24:51, 58:47 — 59:02, 59:28) — К.Л. ВолковШтраф: 10 — 12Броски: 36 (6+15+15) — 30 (17+9+4)

    Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и обошли «Спартак», став лидером Западной конференции. «Трактор» с 42 очками — на 6-й строчке «Востока».

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 декабря.

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