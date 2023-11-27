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    «Спартак» одержал победу над «Автомобилистом» и снова стал лидером «Запада»

    «Автомобилист» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Спартак
    Московский «Спартак» уверенно победил «Автомобилист» в гостях со счетом 4:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Автор дубля Егор Филин
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    Автор дубля Егор Филин

    Первый период не принес заброшенных шайб.

    Лишь на 26-й минуте Его Филин смог распечатать ворота Владимира Галкина. В конце второго периода вторую шайбу за «Спартак» забросил молодой Никита Сысуев.

    «Автомобилист» смог отыграть один гол усилиями Стефана Да Косты. Но на большее сил хозяевам не хватило.

    В конце матча «красно-белые» забросили еще две шайбы. Они на счету Егора Филина и Никиты Голдобина, которые поразили уже пустые ворота.

    «Спартак» вернул себе лидерство на «Западе» с 51 очком. «Автомобилист» (42) идет седьмым на «Востоке».

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