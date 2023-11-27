«Автомобилист» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

Московскийуверенно победилв гостях со счетом 4:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период не принес заброшенных шайб.

Лишь на 26-й минуте Его Филин смог распечатать ворота Владимира Галкина. В конце второго периода вторую шайбу за «Спартак» забросил молодой Никита Сысуев.

«Автомобилист» смог отыграть один гол усилиями Стефана Да Косты. Но на большее сил хозяевам не хватило.

В конце матча «красно-белые» забросили еще две шайбы. Они на счету Егора Филина и Никиты Голдобина, которые поразили уже пустые ворота.

«Спартак» вернул себе лидерство на «Западе» с 51 очком. «Автомобилист» (42) идет седьмым на «Востоке».