«Автомобилист» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

Автор дубля Егор Филин Фото: globallookpress.com
Первый период не принес заброшенных шайб.
Лишь на 26-й минуте Его Филин смог распечатать ворота Владимира Галкина. В конце второго периода вторую шайбу за «Спартак» забросил молодой Никита Сысуев.
«Автомобилист» смог отыграть один гол усилиями Стефана Да Косты. Но на большее сил хозяевам не хватило.
В конце матча «красно-белые» забросили еще две шайбы. Они на счету Егора Филина и Никиты Голдобина, которые поразили уже пустые ворота.
«Спартак» вернул себе лидерство на «Западе» с 51 очком. «Автомобилист» (42) идет седьмым на «Востоке».