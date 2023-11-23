Ларионов: На очко-то мы наиграли, но такова судьба — уезжаем с пустыми руками

Главный тренерподвёл итог проигранного матча с(2:3).

«Во-первых, хочу поздравить соперника с победой. Интересный и непростой матч, который оставил интересное впечатление. На очко-то мы наиграли, но такова судьба — уезжаем с пустыми руками. Очень доволен качеством игры, энтузиазмом и характером ребят. Команда показала качественную игру для большой армии болельщиков на трибунах и тех, кто смотрел матч по телевидению. Считаю, что это главная победа сегодняшней игры.

Неудачно вошли в игру? Вы знаете, здесь могут быть разные причины. Я соглашаюсь с вами, что это имело место первые минут восемь. Естественно, ты ожидаешь хорошего начала от соперника, который на днях проиграл в Нижнем. Но сам факт, что ребята собрались, почувствовали уверенность и успокоили игру, и после этого я не думаю, что у динамовцев было преимущество.

Естественно, игра в большинстве, безусловно, имела свои элементы, которые немного сбивали нам ритм, но это часть игры. Возвращаясь к началу, мы понимаем, что в игре на выезде команда должна быть более собрана, и на это мы обратили внимание после первого периода. После этого вопросов вообще ни к кому не было», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

После этого матча московское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 44 очками в активе. «Торпедо» — на 4-й позиции (42 балла).