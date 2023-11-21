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    «Авангард» в овертайме обыграл «Трактор»

    «Трактор» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде в овертайме обыграл «Трактор» со счетом 2:1.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    На голы Владимира Ткачева и Рида Буше хозяева ответили заброшенной шайбой Максим Шабанов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Ткачев — 13 (Буше), 28:49 — 0:1. Шабанов — 14 (Юртайкин, Ткачев), 31:11 — 1:1. Буше — 24 (Шарипзянов), 61:26 — 1:2Вратари: Фукале — МишуровШтраф: 4 — 2Броски: 33 (11+7+15+0) — 42 (11+16+13+2)

    «Авангард занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. "Трактор" идет пятым.

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