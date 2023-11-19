Леонтьев: Было видно, что команда заряжена на битву, но без голов — нет побед

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:4).

«Реализация нас подвела, плюс много ошибок допустили, дарили сопернику возможности. Нельзя так давать шансы, если не можешь сыграть по-мастерски, то играй попроще. Я имею в виду первый гол.

По самоотдаче, настрою, желанию было видно, что команда заряжена на битву, нужны очки, конкуренты не спят. Но прописная истина — без голов нет побед. Ладно, выдохнем и будем готовиться дальше.

Моменты-то в большинстве есть, но не залетает она. Для реализации большинства нужны определённые игроки, и они у нас есть, более опытные и мастеровитые», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

После поражения от «Авангарда» «Нефтехимик» занимает 9-е место в таблице Востока с 31-м баллом в активе. В следующем матче подопечные Леонтьева сыграют 21-го ноября с «Салаватом Юлаевым».