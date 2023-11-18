«Спартак» — «Лада»: счет матча 5:3, обзор голов

на своем льду одолелв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

У красно-белых дублем отметился Николай Голдобин. Нападающий забил 23-й и 24-й голы в нынешнем сезоне и установил рекорд клуба за сезон в регулярке КХЛ. Голом и передачей отличился Александр Бурмистров.

В составе «Лады» шайбы забросили Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) Голы: Пашин — 7 (Талалуев), 2:22 — 1:0. Бурмистров — 1 (Голдобин, Рукавишников), 8:14 — 2:0. Голдобин — 23 (Порядин, Бурмистров), 14:13 — 3:0. Червоненко — 3 (мен., Грошев), 19:36 — 3:1. Цыплаков — 14 (Савиков), 33:31 — 4:1. Кугрышев — 9 (Сафин, Бородкин), 37:57 — 4:2. Голдобин — 24 (бол., Чайковски), 43:35 — 5:2. Михайлов — 1 (мен., М. Березин), 57:59 — 5:3Вратари: Рибар — Подъяпольский (58:34)Штраф: 9 — 13Броски: 37 (12+18+7) — 27 (11+5+11)

«Спартак» набрал 49 очков и лидирует на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые добились 3-й победы кряду.

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«Лада» (42) находится на 3-й строчке на «Востоке».