«Северсталь» и ЦСКА обыграли своих соперников в КХЛ

Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ.

В одной из встреч «Северсталь» разгромила «Витязь» со счетом 6:2.

В составе «столеваров» шайбы дублем отметился Кирилл Пилипенко, а по голу записали на свой счет Александр Скоренов, Илья Иванцов, Кристиан Ярош и Александр Жабреев.

Две шайбы у «Витязя» забросили Скотт Уилсон и Владислав Кара.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Северсталь» — «Витязь» 6:2 (0:0, 2:2, 4:0). Голы: Скоренов — 12 (бол. Иванцов, Степанов), 23:48 — 1:0. Уилсон — 8 (бол. Рой, Цицюра), 30:57 — 1:1. Кара — 3 (Воронков), 34:42 — 1:2. Иванцов — 5 (Скоренов), 38:49 — 2:2. Пилипенко — 15 (Буренов, Ильин), 43:53 — 3:2. Ярош — 1 (бол.), 46:04 — 4:2. Жабреев — 2 (Подшивалов), 46:24 — 5:2. Пилипенко — 16 (бол. Ярош, Муханов), 55:32 — 6:2Вратари: Шостак — Дорожко 00:00 — 46:24 (Шикин 46:24 — 60:00)Броски: 35 (10+12+13) — 15 (4+6+5)Штраф: 4 — 10

После этого матча «Северсталь» занимает 7-е место в таблице Запада с 33 очками в активе. «Витязь» — на 11-й позиции (26 баллов).

В параллельном матче ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» (3:1).

Единственный гол «Сочи» записал на свой счет Антон Сагадеев.

ЦСКА ответил тремя заброшенными шайбами. Дублем отличился Максим Мамин и еще один гол записал на свой счет Никита Нестеров.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сочи» — ЦСКА 1:3 (0:0, 1:0, 0:3). Голы: Сагадеев — 1 (Бракко, Гараев), 27:15 — 1:0. Нестеров — 8 (Долженков, Диц), 44:08 — 1:1. Мамин — 8 (Соркин, Абрамов), 52:43 — 1:2. Мамин — 9 (Уильямс), 55:20 — 1:3Вратари: Бердин — ФедотовБроски: 21 (3+12+6) — 45 (10+18+17)Штраф: 4 — 2

ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада (36 очков), а «Сочи» — на 9-й позиции (28).