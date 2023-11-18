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    «Северсталь» и ЦСКА обыграли своих соперников в КХЛ

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    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В одной из встреч «Северсталь» разгромила «Витязь» со счетом 6:2.

    В составе «столеваров» шайбы дублем отметился Кирилл Пилипенко, а по голу записали на свой счет Александр Скоренов, Илья Иванцов, Кристиан Ярош и Александр Жабреев.

    Две шайбы у «Витязя» забросили Скотт Уилсон и Владислав Кара.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Северсталь» — «Витязь» 6:2 (0:0, 2:2, 4:0).
    Голы: Скоренов — 12 (бол. Иванцов, Степанов), 23:48 — 1:0. Уилсон — 8 (бол. Рой, Цицюра), 30:57 — 1:1. Кара — 3 (Воронков), 34:42 — 1:2. Иванцов — 5 (Скоренов), 38:49 — 2:2. Пилипенко — 15 (Буренов, Ильин), 43:53 — 3:2. Ярош — 1 (бол.), 46:04 — 4:2. Жабреев — 2 (Подшивалов), 46:24 — 5:2. Пилипенко — 16 (бол. Ярош, Муханов), 55:32 — 6:2Вратари: Шостак — Дорожко 00:00 — 46:24 (Шикин 46:24 — 60:00)Броски: 35 (10+12+13) — 15 (4+6+5)Штраф: 4 — 10

    После этого матча «Северсталь» занимает 7-е место в таблице Запада с 33 очками в активе. «Витязь» — на 11-й позиции (26 баллов).

    В параллельном матче ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» (3:1).

    Единственный гол «Сочи» записал на свой счет Антон Сагадеев.

    ЦСКА ответил тремя заброшенными шайбами. Дублем отличился Максим Мамин и еще один гол записал на свой счет Никита Нестеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сочи» — ЦСКА 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).
    Голы: Сагадеев — 1 (Бракко, Гараев), 27:15 — 1:0. Нестеров — 8 (Долженков, Диц), 44:08 — 1:1. Мамин — 8 (Соркин, Абрамов), 52:43 — 1:2. Мамин — 9 (Уильямс), 55:20 — 1:3Вратари: Бердин — ФедотовБроски: 21 (3+12+6) — 45 (10+18+17)Штраф: 4 — 2

    ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада (36 очков), а «Сочи» — на 9-й позиции (28).

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