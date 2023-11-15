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    Фетисов: КХЛ должна вернуть клубы, которые исторически развивали хоккей

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    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что КХЛ надо вернуть в состав участников новокузнецкий «Металлург».

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Я создавал ЕАХЛ — Евро‑Азиатскую хоккейную лигу. Но мы потеряли 15 лет развития. У нас хоккей давно был бы другого уровня по качеству. Непонятно, зачем мы проходили столько терний. Но мы видим сейчас, что выравнивается конкуренция. И в этом как раз весь смысл. Интерес другой.

    А мы помним, как из КХЛ взяли и выгнали "Спартак" на ровном месте. Ограбили молодежку, растащили ее. Где эти ребята сейчас? Я особо не слежу, но дали бы им возможность играть.

    Мне удалось спасти ЦСКА, который могла постичь та же участь. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он откликнулся. Без традиций, без равных возможностей, без соблюдения спортивного принципа, без стратегического планирования и развития сложно иметь перспективу. И неважно, кто президент IIHF. Он же не будет за тебя играть.

    Мне кажется, надо вкладываться туда, где к хоккею есть интерес. Я считаю, в КХЛ должен вернуться тот же Новокузнецк. Там исторически очень любят хоккей, там шахтеры и металлурги ждут большую игру. Там за последнее время выросло наибольшее количество наших мегазвезд.

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    • Я не раз общался с губернатором. Мы сейчас открываем академию моего имени в Новокузнецке. Местные власти ратуют за то, чтобы КХЛ вернулась. Большой бизнес там должен сделать всё для этого. А простые болельщики к этому уже готовы. И я знаю, что там будет собираться полный стадион на каждом матче КХЛ. Это справедливо по отношению к этому региону. В первую очередь, КХЛ должна вернуть те клубы, которые исторически развивали нашу замечательную игру», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

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