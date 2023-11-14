Козырев: Да, у нас есть ошибки, но мы не ставим рамки нашим молодым ребятам

Главный тренерподвёл итог проигранного матча с(4:5 ОТ).

«Интересный матч получился. Очень важно, что сегодня с нашей стороны был рисунок, была комбинационная игра. То есть то, к чему мы стремимся, что хотим видеть. И мы это увидели, хотя это был седьмой матч на выезде, у нас есть травмы, есть дисквалификация, и в этом была сложность. Но отдаю должное ребятам, они выдержали, и с семиматчевой поездки из 14 возможных мы везём 9 очков — это очень хороший результат.

Да, у нас есть ошибки, но мы не ставим рамки нашим молодым ребятам. Тот стиль, который мы проповедуем, он даёт возможность им развиваться. Мы одни из немногих, кто даёт молодым так играть — есть "Торпедо" ещё, но наша команда более молодая. Та работа, которую мы проводим, даёт плоды: у нас целая пятёрка едет играть за сборную России. Это главная наша заслуга», — цитирует Козырева «Чемпионат».

«Авангард» набрал 41 очко. Клуб идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

«Северсталь» (31) потерпел третье поражение кряду и находится на 7-й строчке «Запада».