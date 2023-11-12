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    Тренер «Тампы» высказался об отсутствии Кучерова в матче с «Каролиной»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Наставник «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался по поводу отсутствия российского форварда Никиты Кучерова в матче с «Каролиной» (0:4).

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Хоккеист не попал в состав на матч из-за болезни.

    «Он является отличным хоккеистом НХЛ. Я думаю, если вы уберёте лучшего игрока из любой команды лиги прямо перед игрой, это окажется проблемой для вашей команды. Мы потеряли важную часть при игре в большинстве. Это было очень похоже на ситуацию, когда отсутствовал Стэмкос.

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    Но более серьёзная проблема в том, что на остальных ребят ложится большая нагрузка и ответственность за результат. Когда мы теряем ребят из-за травм или чего-то ещё, нам нужна поддержка от других игроков, чтобы тянуть эту команду и продвигать её вперёд. Большую часть года так и происходило. Сегодня вечером нам было немного сложнее. Нужно отдать должное "Каролине", они сегодня хотели победить и вышли на матч с решительным настроем», — цитирует Купера пресс-служба «Тампы-Бэй».

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