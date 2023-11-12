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    Козырев: Ключевым фактором поражения была игра спецбригад

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Барыс
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от астанинского «Барыса» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Ключевым фактором поражения была игра спецбригад. Увы, мы пропустили две шайбы в меньшинстве, и этот момент повлиял на исход матча.

    Такой компонент, как контроль шайбы, сегодня полностью был за нами? Мы, как всегда, стараемся контролировать шайбу и играть в пас, но сегодня хотелось бы отметить игру вратаря соперника — сегодня он здорово играл и все наши попытки просто-напросто пресёк. К нему ключи мы не подобрали.

    За 2.26 до конца было большинство, не было желания выпустить шестого полевого и "6х4" играть? Было видно, что сегодня у нас игра не получалась. Именно в этом моменте, в концовке, когда нужна была точность броска, передача под этот бросок у нас отсутствовала.

    Выезд из семи гостевых матчей? Безусловно, это сказывается. В большей степени на исход сегодняшнего матча и прошлую игру повлияло отсутствие получившего травму Руслана Абросимова — он как раз закрывает эту позицию — игру в меньшинстве. Собственно говоря, его не хватает и в большинстве», — приводит слова Козырева Sports.kz.

    «Барыс» идет на 11-й строчке в Восточной конференции. У команды 25 очков в 31 матче. «Северсталь» (30) располагается на 8-м месте «Запада».

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