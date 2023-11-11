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    Тренер «Вашингтона»: Пытаемся что-то сделать, чтобы помочь нападению

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после победы над «Нью-Джерси» (4:2) оценил игру команды в нападении.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Автором двух заброшенных шайб в этом матче стал нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

    «Мы все еще пытаемся сделать что-то, что поможет нападению, что действительно приведет к паре, двум, трем голам за матч при игре 5 на 5.Хотим найти нападение, которое действительно заявит о себе и приведет нас к тому, чего мы хотим.

    Мы переместим некоторые вещи в центре, чтобы попытаться найти правильную комбинацию.

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    • Звено Овечкин-Кузнецов-Уилсон непостоянно. Они то играли вместе, то нет… Не думаю, что в этом сезоне что-то изменится, но кто знает? Может быть, они начнут бежать, и выдадут результативный отрезок в 30, 40, 50 игр. Но мы кое-что переделаем», — приводит слова Карбери The Hockey News.

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил лишь две шайбы в первых 12 матчах сезона.

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