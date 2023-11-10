«Сибирь» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе «железнодорожников» голы записали на свой счет Максим Берёзкин и Александр Полунин.
Единственную шайбу «Сибири» забросил Энди Андреофф.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Сибирь» — «Локомотив» 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).
Голы: Березкин — 3 (Елесин, Каюмов), 06:07 — 0:1. Андреофф — 6 (Дубакин), 07:30 — 1:1. Полунин — 6 (бол. Никулин, Иванов), 17:49 — 1:2Вратари: Красоткин — ИсаевБроски: 20 (6+5+9) — 28 (7+13+8)Штраф: 4 — 4
После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице Запада (36 очков). «Сибирь» — на 9-й позиции Востока (29).