Браташ: Основные составляющие победы — игра вратаря и спецбригад

Главный тренероценил победу над(3:2).

«Очень рады, когда удаётся победить. Основные составляющие победы — игра вратаря и спецбригад. Огромное спасибо помощникам, которые готовят эти бригады. Ну и повезло, как всегда.

За счёт чего обыгрываем фаворитов, как "Ак Барс" и ЦСКА? Везёт просто.

Непростое ремесло? Правильно. Мы ничего особенного не делаем, просто работаем. Конечно, держали в уме предыдущую игру с "Ак Барсом", мы готовимся к каждой игре. Может, поэтому и везёт», — цитирует Браташа «Чемпионат».

11 ноября «Лада» встретится на своем льду со «Спартаком», «Ак Барс» в этот же день отправится в гости к «Металлургу» из Магнитогорска.