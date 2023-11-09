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    Браташ: Основные составляющие победы — игра вратаря и спецбригад

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ оценил победу над «Ак Барсом» (3:2).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Очень рады, когда удаётся победить. Основные составляющие победы — игра вратаря и спецбригад. Огромное спасибо помощникам, которые готовят эти бригады. Ну и повезло, как всегда.

    За счёт чего обыгрываем фаворитов, как "Ак Барс" и ЦСКА? Везёт просто.

    Непростое ремесло? Правильно. Мы ничего особенного не делаем, просто работаем. Конечно, держали в уме предыдущую игру с "Ак Барсом", мы готовимся к каждой игре. Может, поэтому и везёт», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    11 ноября «Лада» встретится на своем льду со «Спартаком», «Ак Барс» в этот же день отправится в гости к «Металлургу» из Магнитогорска.

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