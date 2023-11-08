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    В КХЛ отреагировали на возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Континентальная хоккейная лига прокомментировала возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе «Открытие Арена».

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Вопрос об организации матчей хоккейного клуба "Спартака" на "Открытие Арене" обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», — приводит слова пресс-службы лиги «Чемпионат».

    Напомним, изначально планировалось сыграть 12 января с петербургским СКА, однако зимой футбольный клуб «Спартак» собирается провести реновацию газона на своём стадионе. В связи с этим также изучается возможность провести матч на открытом воздухе в конце декабря (22-го с «Динамо» Минск или 24-го с «Куньлунь Ред Стар»).

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