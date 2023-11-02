Овечкин шокирован решением Бэкстрема приостановить карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»признался, что был шокирован, когда узнал о решенииприостановить карьеру.

Бэкстрем ранее на этой неделе объявил, что приостанавливает карьеру из-за травм.

«Если честно, я был шокирован, когда услышал это. Он мой друг и партнер по команде. Это непростая ситуация, учитывая то, как он был эмоционален.

Это тяжело — как для друга, как для игрока. Но мы поддержим его и будем с ним в этот тяжелый момент», — приводит слова Овечкина журналист Сэмми Сильбер.

Бэкстрем провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.