ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жаилтон АлмейдаАлмейда встретится с Льюисом, Бонфим подерется с Далби. Анонс карда UFC Brazil
  • 13:40
    • Головин второй месяц подряд признан лучшим игроком «Монако»
  • 13:04
    • Защитник «Баварии» получил травму колена
  • 11:43
    • НХЛ назвала тройку лучших игроков октября
  • 10:16
    • Захарян не смог доиграть матч «Реал Сосьедада» в Кубке Испании
  • 10:08
    • Клуб Месси сообщил о срыве турне по Китаю
    Все новости спорта

    Овечкин шокирован решением Бэкстрема приостановить карьеру

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что был шокирован, когда узнал о решении Никласа Бэкстрема приостановить карьеру.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    Бэкстрем ранее на этой неделе объявил, что приостанавливает карьеру из-за травм.

    «Если честно, я был шокирован, когда услышал это. Он мой друг и партнер по команде. Это непростая ситуация, учитывая то, как он был эмоционален.

    Это тяжело — как для друга, как для игрока. Но мы поддержим его и будем с ним в этот тяжелый момент», — приводит слова Овечкина журналист Сэмми Сильбер.

  • Овечкин первым в истории НХЛ забил 300 голов в большинстве
  • Читайте по теме

    • Бэкстрем провел в текущем регулярном чемпионате НХЛ восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» и «Пари НН» забьют друг другу
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Результативность «Ак Барса» в «Зеленом дерби» окажется на высоком уровне
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Оренбург»?
  • ЦСКА — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торино — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие