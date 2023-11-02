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    «Северсталь» уверенно переиграла «Ладу» в КХЛ

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    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» на выезде обыграла «Ладу» со счетом 4:1.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Данила Аймурзина, Александра Скоренова, который оформил дубль, и Руслана Абросимова хозяева ответили точным ударом престижа в исполнении Владислава Семина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
    Голы: Аймурзин — 7 (Ильин, Пилипенко), 5:16 — 0:1. Семин — 2 (Шумаков), 22:04 — 1:1. Скоренов — 10 (Иванцов, Коростелев), 23:28 — 1:2. Абросимов — 4 (Седов, Муханов), 27:18 — 1:3. Скоренов — 11 (Седов, Иванцов), 29:40 — 1:4Вратари: Трушков — Шостак (59:08 — 59:38)Штраф: 14 — 6Броски: 9 (5+2+2) — 27 (8+12+7)

    «Северсталь» поднялась на шестое место таблицы Западной конференции. «Лада» — первая на «Востоке».

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