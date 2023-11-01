Тамбиев: Если бы не пятминутное удаление, сценарий матча был бы иным

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3 ОТ).

«Мы провели хороший матч. Ребята молодцы, проявили характер, сравняли счёт. Последние встречи мы играем лучше оппонентов. Немного нам не хватает в каких-то нюансах. Команда потихоньку строится, очень много молодых ребят, которые себя проявляют и прогрессируют. Немного омрачило всё это наше пятиминутное удаление. Оно сказалось на сценарии игры. У нас по этому поводу есть своё мнение, а у судей своё. Могли в овертайме решить исход. У Бучельникова был момент, но не повезло. Я доволен действиями ребят, их игрой.

Если бы не это пятминутное удаление, сценарий матча был бы иным. Дайте нам пять минут большинства, мы тоже будем бросать и инициатива перейдет сразу к нам. Пять минут это болезненно. Одни ребята играют, другие сидят. Конечно нам было тяжеловато, а игра "5 на 5" это уже другая история.

"Адмирал" сегодня играл на равных? А вы считаете иначе? "5 на 5" мы даже лучше выглядели. Пять минут меньшинства — спорный момент. Мы уважаем решение судей», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Трактора».

«Трактор» занимает пятое место на «Востоке» с 30 очками. «Адмирал» на последнем месте с 16 баллами.