Леонтьев: У нас не получалось с реализацией, хотя моменты были

Главный тренерподвел итог матча против(1:6).

«Соперник был свежее и быстрее, у них отлично сработала первая тройка. У нас не получалось с реализацией, хотя моменты были. В таком плотном календаре мы восстановиться не успели. "Спартак" отдыхал на три дня больше. Мы много сил и эмоций оставили в дерби. Сегодня ключевой момент был, когда при счете 1:3 мы не реализовали большинство и шайба выскочила на игрока выходившего со скамейки штрафников. Вместо 2:3 получили 1:4.

Игра первой тройки "Спартака"? Против таких ребят нужно играть плотнее, больше контакта. Не играть в шайбу, а играть в корпус, чтобы у соперника пропала техника», — приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ.

«Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» занимает 9-ю строчку на «Востоке».