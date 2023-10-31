Ларионов: Победа «Авангарда» заслужена, они хотели больше

Главный тренеррассказал о поражении в матче с(2:3).

«Соперника с победой и хорошей игрой. С такой поддержкой и при такой аудитории приятно играть. Нашу команду похвалю за те усилия, которые она приложила в течение всего матча, сумела сравнять счёт. К сожалению, в концовке совершили ошибку на скамейке, выпустили лишнего игрока. Победа "Авангарда" заслужена, они хотели больше. Наверное, нам есть над чем поработать.

По желанию претензий быть не может. Хоккей — это профессия игрока, тут не может быть такого, что желание есть или нет. Тут больше страсть, насколько ты хочешь быть лучше соперника в любом отрезке, вот этого не хватило, не знаю почему. Начало игры было очень хорошее, активно начали, повели в счёте, а перелом наступил, когда два подряд удаления случились у нас, ритм игры сломался. Какое-то время приходили в себя. В целом рваная игра получилась, немножко не характерная для "Торпедо". Не было сегодня зрелого, правильного хоккея с нашей стороны», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

«Авангард» набрал 29 очков и идет на шестой строчке в таблице Восточной конференции. У «Торпедо» — 32 очка и третье место на «Западе».

«Авангард» 2 ноября встретится на выезде со СКА. «Торпедо» в тот же день отправится в гости к «Куньлуню».