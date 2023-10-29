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    Козырев: Вся команда играла на результат, помарок не было

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итог матча против «Автомобилиста» (4:2).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Хорошая командная игра. Получилась командная победа. Целостно сыграли, хорошо провели концовку. Вся команда играла на результат, помарок не было. Двигаемся дальше.

    Мы каждый матч играем на победу. Конечно приятно победить дома. В целом, это придаст нам сил для дальнейших побед.

    травмы? Безусловно, это накладывает отпечаток на нашу игру. К счастью, ребята сейчас восстанавливаются. Вовченко сегодня принимал участие в ледовой тренировке. Егор Степанов тоже. Ребята постепенно возвращаются. Поэтому нам будет полегче», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

    «Северсталь» занимает девятое место в Западной конференции. «Автомобилист» после 25 матчей идет четвертым на «Востоке».

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