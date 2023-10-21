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    «Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

    «Витязь» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Локомотив
    «Витязь» одержал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе подмосковной команды шайбы забросили Скотт Уилсон и Иван Ежов. Единственный гол у «Локомотива» записал на свой счет Максим Шалунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Витязь» — «Локомотив» 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
    Голы: Уилсон — 2 (Рой, Барак), 26:41 — 1:0. Ежов — 1 (Кара, Рой), 34:25 — 2:0. Шалунов — 8 (Каюмов), 55:15 — 2:1Вратари: Дорожко — БочаровБроски: 14 (3+9+2) — 28 (7+7+14)Штраф: 4 — 9

    После этого матча «Витязь» занимает последнее 11-е место на Западе (14 очков). «Локомотив» — на 2-й позиции (29 баллов).

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